Ballando, il racconto di Anna Lou Castoldi fa piangere la giuria: “Ho sofferto di dismorfia” e poi trionfa a fine serata

Durante la puntata di Ballando con le stelle 2024, Anna Lou Castoldi ha deciso di condividere con il pubblico un momento doloroso della sua vita, legato alla sua adolescenza.

La figlia di Morgan e Asia Argento, protagonista dell’edizione, si è distinta non solo per il suo talento ma anche per la sua sincerità. Nel dialogo con il suo partner di ballo Nikita Perotti, Anna Lou ha rivelato di essere stata vittima di bullismo durante le scuole medie a causa del suo aspetto fisico: “Mi vergognavo troppo del mio corpo. Mi bullizzavano, facendo battute e rime su di me. Il mio nome, Anna Lou, faceva rima con ‘pupù’, quindi per loro ero perfetta come bersaglio”. Questa confessione ha messo in luce una delle difficoltà che ha dovuto affrontare durante un’età particolarmente delicata.

Il peso della dismorfofobia nell’adolescenza di Anna Lou

Non è la prima volta che Anna Lou Castoldi affronta pubblicamente il tema del bullismo e della dismorfia corporea. Durante lo show, ha approfondito ulteriormente il suo racconto, spiegando come il periodo delle scuole medie sia stato il più difficile dal punto di vista emotivo: “Tutto era buio, ogni cosa un incubo. Non riuscivo ad accettare nulla, era tutto molto pesante”. Solo grazie all’intervento di un professionista ha scoperto di soffrire di dismorfia, un disturbo che influenza la percezione del proprio corpo. “Ero convinta di non valere niente. Quando mi guardavo allo specchio, la mia faccia cambiava dopo pochi secondi. Ho tantissimi autoritratti in cui mi dipingo in modo deforme”, ha raccontato. Concludendo il suo intervento, ha voluto lanciare un messaggio di speranza: “Questa è un’età difficile per tutti. Se posso far sentire qualcuno meno solo, voglio dire che ci sono stata e che le cose migliorano”.

Il successo di Anna Lou sul palco di Ballando con le stelle

Nonostante il passato difficile, Anna Lou Castoldi ha dimostrato sul palco una grande forza e abilità nella danza. Durante la puntata di ieri, sabato 19 ottobre 2024, ha ricevuto uno dei punteggi più alti della serata, totalizzando 48 punti grazie a tre 10 e due 9. Questo risultato è stato il riconoscimento della sua bravura e del suo impegno nel programma.