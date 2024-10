Sonia Bruganelli eliminata da Ballando con le Stelle, ma la salva Sara Di Vaira: “Ha perso per le polemiche”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Sonia Bruganelli eliminata dallo show durante lo spareggio contro Alan Friedman, ma salvata da Sara Di Vaira, che attribuisce le difficoltà alle polemiche.

Alan Friedman vince lo spareggio contro Sonia Bruganelli

Nella puntata di ieri, sabato 19 ottobre 2024 di Ballando con le Stelle, la competizione ha riservato una sorpresa inaspettata: Sonia Bruganelli è stata eliminata dal programma dopo aver perso lo spareggio contro Alan Friedman. Il televoto del pubblico ha decretato l’uscita di Sonia, che è diventata così la prima concorrente eliminata dell’edizione. Friedman ha ottenuto il 59% dei voti, contro il 41% di Sonia, che non è riuscita a convincere abbastanza telespettatori per proseguire nel talent show condotto da Milly Carlucci.

Questa eliminazione ha subito acceso i riflettori sulle dinamiche interne della competizione. Simone Di Pasquale, uno dei protagonisti della giuria popolare, ha avuto l’opportunità di intervenire con la Wild Card per salvarla, ma ha scelto di riservare l’opzione per un momento successivo. Una decisione che ha sollevato alcune discussioni tra i fan del programma.

Sara Di Vaira interviene e salva Sonia Bruganelli

Dopo la pausa pubblicitaria, è intervenuta Sara Di Vaira, che ha deciso di utilizzare la Wild Card per dare a Sonia Bruganelli una seconda possibilità. Le sue parole sono state chiare: “Siamo solo all’inizio, ma ci sono concorrenti che ballano peggio di Sonia. Credo che il giudizio su di lei sia stato condizionato dalle polemiche. Questa sera, nello scontro diretto, ho visto qualcosa di nuovo in Sonia, un piacere nel ballare che non era emerso prima. Voglio darle ancora tempo”.

Il pubblico ha reagito con entusiasmo alla decisione di Di Vaira, accogliendo con un’ovazione il salvataggio della produttrice televisiva ed ex moglie di Paolo Bonolis. Sonia ha subito espresso la sua gratitudine, dicendo: “Questa settimana ho avuto uno switch mentale, e ringrazio Sara per la possibilità. Spero di farlo vedere andando avanti”.

Ora, Sonia Bruganelli avrà la possibilità di continuare la sua avventura a Ballando con le Stelle, mantenendo alta l’attenzione su di lei, anche a causa delle polemiche che l’hanno accompagnata sin dall’inizio dello show.