Alluvione Emilia-Romagna, muore 20enne travolto dalla piena d’acqua e fango, si trovava in auto con il fratello

Frane, allagamenti e interruzioni nella circolazione ferroviaria si sono verificate in varie parti del Paese, con Emilia-Romagna e Sicilia tra le regioni più colpite.

Una vittima a Pianoro: la piena del torrente Zena causa tragedia

L’ondata di maltempo ha colpito duramente l’Emilia-Romagna, causando una vittima a Pianoro. Un giovane di vent’anni è stato travolto dalla piena del torrente Zena mentre si trovava in auto con il fratello, che è riuscito a salvarsi e ad avvisare i soccorsi.

Le ricerche si sono concluse con il ritrovamento del corpo. Il sindaco di Pianoro, Luca Vecchiettini, ha dichiarato: “Stiamo facendo il possibile, ma le nostre forze non bastano.”

Bologna: il sindaco Lepore esorta i cittadini a non uscire di casa

Il Bolognese è tra le zone più colpite, con forti allagamenti causati dall’esondazione di diversi torrenti, tra cui il Ravone, che ha allagato arterie principali come via Saffi.

Il sindaco Matteo Lepore ha avvertito la popolazione: “Non uscite di casa e non usate l’auto. Salite ai piani superiori se siete vicino ai torrenti.” Le strade chiuse e i blackout elettrici hanno messo in ginocchio la città, con la situazione più grave nelle aree centrali.

Provincia di Bologna: evacuazioni in corso e fiumi esondati

Nella provincia, il fiume Idice è esondato in zona Ca’ Ghironda, con la Val di Zena e San Lazzaro allagate, dove sono in corso evacuazioni. Anche altre località, come Ravenna, Modena e Reggio, sono in stato di emergenza. Irene Priolo, presidente facente funzione della regione, ha spiegato: “I modelli meteo prevedevano una situazione diversa. Quasi tutti i corsi d’acqua hanno superato la soglia di criticità.”

Sicilia: aeroporto di Palermo chiuso per allagamenti e blackout

Anche la Sicilia è stata colpita dal maltempo, con l’aeroporto di Palermo chiuso per allagamenti e blackout. L’acqua ha invaso l’area bagagli del terminal, ma dopo alcune ore la situazione è tornata sotto controllo. A Bagheria, una famiglia è stata tratta in salvo dopo essere rimasta bloccata in un sottopasso.

Allerta meteo arancione su cinque regioni

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo arancione per domenica 20 ottobre su Calabria, Emilia-Romagna, Basilicata, Lombardia e Veneto. Le autorità invitano alla massima prudenza e a evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua.