14enne precipita giù da un tetto, morta sul colpo, in corso interrogatorio con l’amico che era con lei

Una ragazza di 14 anni è deceduta dopo una caduta dal tetto di un edificio a Piacenza. Le autorità stanno indagando le cause dell’accaduto.

La tragedia di Piacenza

Questa mattina, una ragazza di soli 14 anni ha perso la vita a Piacenza in seguito a una caduta dal tetto di un palazzo. La giovane è morta sul colpo. I carabinieri hanno ascoltato un coetaneo, amico della vittima, per raccogliere informazioni utili alle indagini. Le autorità non escludono nessuna ipotesi per chiarire le cause e la dinamica dell’evento.

Indagini della Procura di Piacenza

In merito al decesso, la Procura di Piacenza e la Procura per i minorenni di Bologna hanno avviato accertamenti per comprendere i dettagli della vicenda e il contesto che ha portato alla caduta della giovane. “In relazione al decesso di una ragazza di 14 anni, in seguito a precipitazione dal tetto di un immobile in via IV Novembre in Piacenza, sono in corso indagini e accertamenti disposti dalla Procura di Piacenza e dalla Procura per i minorenni di Bologna, al fine di chiarire la dinamica e i movimenti della minore nelle ore precedenti alla caduta”, ha dichiarato la Procura per i minorenni di Bologna.

Il cordoglio degli amici della giovane

La vittima, di origini albanesi, è stata ricordata dagli amici con palloncini bianchi portati sotto casa al termine della giornata scolastica, come riportato dall’edizione online di Libertà. I carabinieri stanno ascoltando anche altri testimoni che potrebbero fornire dettagli su quanto accaduto e sullo stato d’animo della ragazza nelle ore precedenti.