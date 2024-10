M5S, guerra tra Conte e Grillo, il comico “Gliela farò pagare”, Casaleggio “Così non rimmarrà nemmeno un elettore”

0 Condivisioni Facebook Twitter

La decisione di Giuseppe Conte di non rinnovare il contratto di Beppe Grillo segna un punto di rottura nel Movimento 5 Stelle. Si apre un nuovo capitolo di scontro.

Fine del contratto per Grillo

La collaborazione tra Beppe Grillo e il Movimento 5 Stelle è giunta al termine. La scelta, annunciata dal leader Giuseppe Conte, è stata giustificata come necessaria per evitare una “controcomunicazione” che, secondo Conte, renderebbe superflua la consulenza di Grillo. Il compenso per il ruolo di Grillo nella comunicazione del Movimento ammontava a 300mila euro.

Le ragioni dietro la decisione di Conte

Il motivo della scelta di Conte è stato reso pubblico attraverso il nuovo libro di Bruno Vespa, “Hitler e Mussolini – L’idillio fatale che sconvolse il mondo”, in uscita a fine ottobre. La modalità dell’annuncio ha irritato Grillo, che si sarebbe aspettato una comunicazione diretta. “Strano che il presidente abbia comunicato la sua decisione a Vespa e non al diretto interessato”, ha commentato Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto Casaleggio, cofondatore del partito.

Tensioni e reazioni: verso una battaglia legale?

Fonti vicine a Grillo parlano di una forte irritazione e anticipano possibili reazioni legali come risposta alla decisione di Conte. Chi lo ha incontrato di recente descrive l’atmosfera come carica di rabbia. Pare che Grillo abbia dichiarato in privato: “Avrei dovuto lasciarlo al banchetto”, riferendosi all’episodio del febbraio 2021, quando Conte restò senza governo e partito dopo la caduta del suo secondo mandato.

Casaleggio critica il nuovo corso del Movimento

A margine della polemica, Casaleggio ha espresso riserve sul nuovo assetto del partito. Secondo lui, il Movimento si è distanziato dai principi di partecipazione che ne erano alla base. “Il Movimento oggi ha bisogno di una profonda ristrutturazione”, ha dichiarato, proponendo addirittura un cambio di nome per riflettere l’evoluzione del partito.