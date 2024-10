Dopo la tempesta, il sereno, Francesco Totti e Noemi Bocchi, prima foto insieme a Miami dopo la crisi

0 Condivisioni Facebook Twitter

La coppia è stata vista in un clima sereno durante un brindisi con vino rosso, ma le indiscrezioni su una presunta crisi continuano a circolare.

Il brindisi a Miami

Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono mostrati per la prima volta insieme in una foto a Miami, dove l’ex capitano della Roma è impegnato nell’EA7 World Legends Padel Tour.

La coppia appare serena, ma la quiete non è bastata a placare le recenti voci su una presunta crisi tra i due. Alcuni segnali, come la cancellazione da parte di Bocchi di foto con simboli dell’AS Roma dal suo profilo Instagram, hanno lasciato perplessi i fan.

La partecipazione al torneo di padel

Grande appassionato di padel, Totti si trova a Miami per prendere parte a competizioni che coinvolgono leggende dello sport da tutto il mondo. In molti, però, si domandano se questa occasione rappresenti anche una parentesi di serenità per la coppia, dopo le voci su una possibile relazione tra Totti e la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli.

Le voci sulla presunta crisi con Noemi Bocchi

La relazione tra Totti e Bocchi, confermata dalla conduttrice dopo essere stata fotografata insieme all’ex calciatore a Roma, non è stata commentata direttamente dai due. Nonostante ciò, alcuni osservatori non hanno mancato di notare che Bocchi ha apportato alcune modifiche alla sua presenza sui social, alimentando le supposizioni su una fase di tensione.

Totti e il padel: una passione consolidata

L’ex calciatore continua a dedicarsi al padel, sport di cui è un noto appassionato. In passato, Totti ha già partecipato a diversi tornei, nazionali e internazionali, che testimoniano il suo interesse per questa disciplina emergente.