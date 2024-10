Auto si schianta contro un albero, muore Domenico Alabastro a soli 17 anni, gravi 4 suoi coetanei

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un tragico incidente stradale a Carugo ha causato la morte di Domenico Alabastro e il ferimento di altri quattro giovani. La dinamica è ancora sotto indagine.

L’incidente sulla provinciale 40

Nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 ottobre, un grave incidente si è verificato sulla strada provinciale 40, all’altezza di Carugo, in provincia di Como. L’Audi A3 su cui viaggiavano cinque giovani è uscita di strada, schiantandosi contro un albero. La vittima, Domenico Alabastro, 17 anni e residente ad Arosio, avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 31 ottobre. Gli altri quattro occupanti, tutti di età compresa tra i 17 e i 21 anni, sono rimasti gravemente feriti.

L’intervento dei soccorritori

A seguito dell’impatto, due dei ragazzi sono rimasti intrappolati tra le lamiere, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Cantù. Due giovani feriti sono stati trasferiti in codice rosso presso il Niguarda di Milano e il San Gerardo di Monza per cure intensive, mentre gli altri due sono stati ricoverati al Sant’Anna; le loro condizioni sono stabili e non risultano in pericolo di vita.

Indagini sulla dinamica dell’incidente

Le autorità stanno ancora indagando per chiarire le circostanze dell’incidente. Secondo le prime ipotesi, l’alta velocità e il manto stradale reso scivoloso dalla pioggia potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo dell’auto. L’impatto contro l’albero è stato estremamente violento, distruggendo il veicolo e rendendolo irriconoscibile.