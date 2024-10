Veronica Gallina, muore a 32 anni, una brillante carriera d’architetto stroncata da un tumore fulminante

0 Condivisioni Facebook Twitter

A 32 anni si è spenta Veronica Gallina, architetto di Salvarosa di Castelfranco, ricordata come una professionista appassionata e una persona dal grande cuore.

Una brillante carriera nel campo dell’architettura

La giovane architetto Veronica Gallina ha lasciato un segno indelebile nella sua professione. Dopo essersi diplomata al Liceo Giorgione di Castelfranco, Veronica si era laureata con lode in Architettura all’Università Iuav di Venezia nel 2014, completando successivamente un master, anch’esso con il massimo dei voti. La sua formazione si era arricchita grazie a un periodo di studio a Oslo, in Norvegia, che aveva ampliato le sue prospettive professionali. Nel 2018 era entrata ufficialmente nell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Treviso, iniziando una carriera che ha proseguito presso Gherardi Architetti a Castelfranco.

Una vita dedicata alla professione e agli affetti

Colleghi e amici ricordano Veronica per la sua professionalità e per la dedizione assoluta al lavoro. “Era una ragazza trasparente, educata, sempre gentile e disponibile con tutti,” racconta Monica Martini, consigliera dell’Ordine degli Architetti di Treviso e collega presso lo Studio Gherardi, “una professionista ineccepibile, orgogliosa dei suoi progetti. Anche durante la malattia trovava la forza di venire in ufficio”.

Il cordoglio della comunità e delle istituzioni

La notizia della scomparsa di Veronica ha colpito profondamente la comunità di Castelfranco. “Notizie come questa lasciano sempre una tristezza immensa,” ha dichiarato il sindaco Stefano Marcon, esprimendo il cordoglio dell’amministrazione alla famiglia. Veronica lascia la mamma Giovanna, il papà Ivano, il fratello Gianmarco, il fidanzato Enrico e numerosi amici e colleghi. Le esequie si terranno sabato 26 ottobre alle ore 10.30 presso il Duomo di Castelfranco, con il corteo che partirà dall’ospedale cittadino.