Beve il caffè con il marito ma all’improvviso si sente male, muore all’uscita del bar, inutili i soccorsi

Una tragedia improvvisa ha colpito una coppia di anziani a Bibione. Annamaria Franco, 84 anni, residente a Pertegada (Udine), è deceduta dopo un malore improvviso, nonostante gli estenuanti tentativi di rianimazione durati oltre un’ora.

Il malore e l’immediata richiesta di aiuto

La coppia aveva appena fatto colazione in un bar della zona quando, risaliti in auto e percorsi pochi metri, Annamaria si è appoggiata alla spalla del marito. «Pensavo stesse scherzando, ma quando non ha risposto alle mie chiamate, mi sono fermato subito alla stazione dei bus e ho chiesto aiuto», racconta il marito in lacrime.

Tentativi di soccorso immediati

Tre dipendenti dell’azienda di trasporti Atvo, presenti sul posto, sono intervenuti prontamente, estraendo la donna dall’auto e praticando il massaggio cardiaco per circa 40 minuti. Uno di loro è corso alla vicina Polizia Locale per recuperare un defibrillatore, che è stato utilizzato dall’esperto bagnino Loreine Valvason, accorso in aiuto. Nel frattempo, il personale del 118, in contatto telefonico, coordinava l’arrivo dell’ambulanza da Latisana.

Soccorsi prolungati e decesso della donna

All’arrivo dell’ambulanza, i sanitari hanno continuato le manovre rianimatorie per un’altra ora, ma purtroppo senza successo. La donna, che in passato aveva sofferto di un’ischemia, non ha risposto ai tentativi di salvataggio. Dichiarato il decesso, la salma è stata trasportata nel cimitero di Bibione.