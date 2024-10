13enne morta dopo essere precipitata nel vuoto dal tetto di un palazzo, indagato fidanzato di 15 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il fidanzato 15enne della ragazza di 13 anni deceduta dopo una caduta da un edificio a Piacenza è stato indagato per omicidio volontario. Il ragazzo, presente durante la tragedia, ha ricevuto un avviso di garanzia, consentendogli di avere una difesa e di partecipare alle attività investigative, tra cui l’autopsia, prevista per lunedì 28 ottobre presso l’Istituto di Medicina Legale di Pavia.

L’accaduto e l’avvio delle indagini

Secondo le prime ricostruzioni, la 13enne, che quella mattina non era andata a scuola perché non si sentiva bene, avrebbe ricevuto la visita del fidanzato intorno alle 8.30. I due sarebbero poi saliti in una zona comune del palazzo, una soffitta con terrazzo, da cui la ragazza è successivamente precipitata. Il ragazzo ha dato l’allarme dopo la caduta.

Dichiarazioni e opinioni contrastanti

Il 15enne ha riferito che la caduta della 13enne sarebbe stato un gesto volontario. Tuttavia, familiari e amici della ragazza rifiutano questa ipotesi, descrivendola come una persona allegra, con progetti futuri, incluso un viaggio a Parigi con la madre. Gli inquirenti mantengono aperte tutte le ipotesi, come dichiarato dal procuratore Giuseppe Di Giorgio: “Al momento non è ancora possibile esprimersi sulla natura accidentale o volontaria della caduta, né se la stessa sia stata procurata da terzi”.

Accertamenti in corso

Gli inquirenti stanno eseguendo accertamenti tecnici sulla scena dell’incidente e sugli oggetti sequestrati, inclusi i cellulari della ragazza e del fidanzato. Il 15enne è difeso dall’avvocato Ettore Maini, mentre la madre della giovane è rappresentata dall’avvocata Lorenza Dordoni, che ha chiesto di rispettare il dolore della famiglia.