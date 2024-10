Nubifragio Liguria, disperso il noto ristoratore Davide Violin, l’auto ritrovata accartocciata

0 Condivisioni Facebook Twitter

Le autorità proseguono le operazioni per ritrovare Davide Violin, 62 anni, disperso da ieri tra le alture di Arenzano a seguito di un nubifragio che ha colpito la regione.

L’auto ritrovata accartocciata

Le squadre di soccorso, tra cui vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri e polizia, sono impegnate nella ricerca di Violin, noto ristoratore locale e marito dell’assessore all’ambiente di Arenzano, Lucia Ferrari. La sua auto è stata ritrovata accartocciata, in via Pecorara, località Terralba, una delle aree più colpite dal maltempo.

Si ipotizza che Violin possa essere rimasto vittima di uno smottamento, come spiegato dalla moglie, e potrebbe aver tentato di spostare il veicolo per proteggerlo dalla tempesta. Le operazioni di recupero continuano con l’impiego di diverse unità di soccorso.

Maltempo e frane nel genovese

La regione è stata investita da un violento temporale autorigenerante che ha colpito Varazze, Cogoleto e Arenzano. Le abbondanti precipitazioni, con picchi di 170 millimetri in due ore, hanno provocato numerosi smottamenti e allagamenti.

In via Biscaggia, nel comune di Mele, una frana ha isolato alcuni residenti, evacuati nella serata di ieri. Ulteriori frane si sono registrate a Genova, in via Acquasanta e via Fiorino, dove è stato chiuso il transito.

Allerta arancione per temporali intensi

Il rischio maltempo permane nella regione. Secondo le autorità, l’allerta arancione sarà in vigore almeno fino alle ore 14. “Si raccomanda la massima prudenza per il rischio di forti temporali che potrebbero generare ulteriori smottamenti o ingrossamenti improvvisi dei torrenti,” avvertono le autorità locali.