Puglia, investito durante la notte da un’auto pirata, uomo muore dopo poche ore in ospedale

Un uomo di 78 anni è stato investito nella notte a Fasano e successivamente è deceduto in ospedale. Le indagini sono in corso per rintracciare il responsabile.

L’incidente nel centro di Fasano

In piena notte, un grave incidente stradale ha coinvolto un uomo di 78 anni nel cuore di Fasano. L’impatto, avvenuto nelle prime ore del mattino, ha portato al tempestivo intervento dei soccorsi.

Ricercato l’automobilista

Secondo quanto riferito da alcuni passanti presenti sul luogo, l’automobilista non avrebbe prestato soccorso dopo l’investimento. Le autorità sono alla ricerca del conducente e dell’auto coinvolta nell’incidente.

Il trasporto in ospedale e il decesso

Dopo l’incidente, scattato l’allarme intorno alle 4, è giunta sul posto un’ambulanza del 118. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Perrino di Brindisi, dove purtroppo non è sopravvissuto.