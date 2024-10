Ballando, Sonia Bruganelli si commuove ricordando la figlia, la fredda risposta della Lucarelli

0 Condivisioni Facebook Twitter

Sonia Bruganelli racconta una fase difficile della sua vita durante “Ballando con le Stelle”, aprendosi su aspetti personali che sorprendono il pubblico e i giudici.

Una serata di riflessioni

Nel dance show di Rai Uno, condotto da Milly Carlucci, Sonia Bruganelli condivide un momento personale durante l’introduzione della sua esibizione.

La musica scelta per la coreografia con Carlo Aloia evoca un ricordo doloroso: la nascita della sua prima figlia, Silvia. “Purtroppo a 27 anni io ho vissuto il dolore più grande nel momento in cui avrei dovuto vivere la gioia più grande,” confida Bruganelli, riferendosi alla cardiopatia diagnosticata alla figlia negli ultimi mesi di gravidanza.

Il percorso di una madre

Bruganelli descrive il periodo difficile in cui Silvia ha subito un intervento subito dopo la nascita. “L’ho avuta per cinque minuti,” ricorda. “Ho scelto di anestetizzarmi per i due mesi in cui è stata in ospedale, per affrontare il dolore.” Queste parole mostrano una vulnerabilità profonda, che Bruganelli ha rivelato durante la trasmissione.

Un cammino di crescita e accettazione

Sul palco, la performance di Bruganelli riflette un tentativo di lasciarsi andare. “Mi sto sforzando di buttare via questa corazza,” afferma dopo il ballo. Il giudice Fabio Canino osserva: “Ti vedo diversa, come se ti fossi spogliata.” A questo, Bruganelli risponde parlando di un passo doble come simbolo di abbandono delle difese.

I giudizi contrastanti della giuria

Non tutti i giudici condividono l’entusiasmo per il lato emotivo della clip. Selvaggia Lucarelli commenta freddamente: “Parliamo di ballo e non di vita privata, quindi carino, non voglio rovinare il clima.” Bruganelli risponde: “Non dire niente allora, è meglio per me e per te.” Anche Mariotto evita di mostrarsi troppo compassionevole, aggiungendo: “Mi fai rivalutare Alan Friedman.”