Ballando, Nina Zilli in lacrime annuncia ritiro, Selvaggia Lucarelli “Posso sostituirti io”

Durante la puntata di Ballando con le stelle di sabato 26 ottobre, Nina Zilli ha annunciato commossa la sua decisione di ritirarsi dallo show. “Non posso più continuare. Non avrei detto questo se non ce la facessi più,” ha spiegato l’artista, facendo capire che il riposo sarebbe necessario per il pieno recupero della sua salute. Accanto a lei, il suo insegnante Pasquale La Rocca ha confermato la scelta, aggiungendo che proseguire potrebbe aggravare la situazione.

La proposta di Selvaggia Lucarelli per mantenere la coppia in gara

L’annuncio di Zilli non è stato accolto senza resistenza. Milly Carlucci e la giuria hanno cercato soluzioni per trattenere la concorrente. Selvaggia Lucarelli ha lanciato una proposta scherzosa: “Ballo io con Pasquale La Rocca al posto tuo,” aggiungendo che, qualora La Rocca dovesse ritirarsi, lascerebbe anch’essa lo show. Lucarelli ha quindi suggerito a Zilli di valutare l’opzione di fare la giudice, sottolineando: “Io mi piego ma non mi spezzo.”

La giuria invita alla riflessione

Alberto Matano ha incoraggiato Zilli e La Rocca a riflettere prima di prendere una decisione definitiva. “Noi siamo qui per regalare emozioni e spettacolo,” ha dichiarato, elogiando la performance musicale dell’artista, che ha emozionato la giuria e il pubblico nonostante i pochi passi di danza.