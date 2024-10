Diletta Leotta a New York: look Total Red e accessori di gran lusso, borsa tempestata di cristalli e argento

0 Condivisioni Facebook Twitter

Tra gli impegni lavorativi in Italia e il debutto come conduttrice de La Talpa su Mediaset, Diletta Leotta ha scelto di concedersi una breve pausa a New York. Accompagnata dal marito Loris Karius e da alcuni amici, la conduttrice ha approfittato della trasferta per rilassarsi tra shopping e cene nei locali della Grande Mela.

Look total red per la cena elegante

Durante il soggiorno, Leotta ha sfoggiato un elegante abito rosso senza spalline, esaltando la sua silhouette. L’outfit, perfetto per la stagione invernale, è stato completato da un paio di décolleté trasparenti, abbinamento che le ha conferito un’aura di raffinatezza e stile.

L’originale borsa Ruby Love Clutch di Diletta Leotta

Tra gli accessori, è stata la borsa a cuore Ruby Love Clutch del brand L’Alingi a catturare l’attenzione dei fan. Decorata con cristalli e dettagli in argento, questa borsa, firmata dal marchio fondato nel 2017 da Alia Zaki Ali, è un accessorio esclusivo realizzato artigianalmente tra il Libano e Londra. Con un costo di 830 euro, la borsa si distingue per il suo design innovativo: una metà rossa in satin, mentre l’altra rimane aperta per consentire l’uso a spalla.