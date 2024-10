Ballando con le stelle, le prime ammissioni di Bianca Guaccero su Giovanni Pernice, “Se c’è una storia? Vedremo”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Durante la puntata di Ballando con le stelle di sabato 26 ottobre, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice si sono esibiti sulle note di Con tutto l’amore che posso, lasciando intravedere un’intesa che non è sfuggita ai giudici. L’attrice ha condiviso dettagli sulla sua vita privata, raccontando di un passato complesso e di un amore tossico.

L’amore tossico e la rinascita

La Guaccero ha confidato: “Mi sono innamorata e ho vissuto un amore tossico, dove non c’era una relazione vera e propria, ma un legame che ti intrappolava.” Aggiunge di aver vissuto un periodo di insicurezza, in cui si accontentava pensando di non meritare l’amore. La partecipazione allo show, ha detto, è stata per lei una forma di riscatto personale, in particolare per l’incontro con Pernice, con cui ha trascorso alcuni giorni a Londra per conoscersi meglio.

Il commento dei giudici sulla loro affinità

Nel corso della puntata, l’attenzione è stata posta sull’affinità tra Guaccero e Pernice. Rossella Erra ha sottolineato il legame crescente tra i due, anche in scena, e Simone Di Pasquale ha confermato di percepire una confidenza che va oltre la semplice coreografia. Selvaggia Lucarelli ha poi chiesto direttamente alla coppia se ci fosse qualcosa di più, a cui Guaccero ha risposto: “Abbiamo un’incredibile affinità, l’alchimia non si può creare. Vedremo.”

La speranza di meritare la felicità

Alberto Matano, riferendosi alle parole dell’attrice, le ha domandato se ora pensasse di meritare la felicità. La risposta della Guaccero ha lasciato intravedere un desiderio di rinascita: “Tutti ce la meritiamo, io sono sulla buona strada.”