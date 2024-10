Ballando, il ballerino Giovanni Pernice ammette il flirt con Bianca Guaccero, “Affinità e alchimia”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo settimane di speculazioni, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice hanno confermato una connessione che va oltre la semplice amicizia nata durante le prove di Ballando con le stelle.

Affinità e alchimia sul palco e fuori

Durante una recente esibizione, la giuria ha notato un’intesa evidente tra i due, che si è manifestata in baci appassionati e sorrisi complici. Alla domanda diretta sulla loro relazione, Guaccero ha risposto con sincerità: “Abbiamo trovato un’incredibile affinità in modo del tutto naturale, un’alchimia che non si può costruire. Vedremo”.

Un viaggio a Londra per approfondire la conoscenza

Di recente, Guaccero e Pernice hanno trascorso del tempo insieme a Londra, città dove il ballerino risiede da oltre dieci anni. Nella clip trasmessa prima della loro esibizione, Pernice ha raccontato: “È stato bello perché ho portato Bianca nel mio mondo. Ci siamo uniti un po’ di più, essendo lontani dalla realtà di Ballando… è stato qualcosa di profondo”. Anche Guaccero ha accennato alla crescita del loro legame, lasciando intendere che potrebbe evolversi oltre la collaborazione professionale.

Un nuovo capitolo per Bianca Guaccero

Dopo la fine del suo matrimonio con il regista Dario Acocella nel 2017, Guaccero ha attraversato un periodo complesso. Mamma di Alice, oggi di dieci anni, la showgirl ha confessato: “Io mi sono separata nel 2017 e come tutte le separazioni non è stato un periodo semplice”, lasciando però intendere che questa nuova relazione possa rappresentare un momento di rinascita e felicità.