Fabio Biasini, giovane imprenditore, si spegne a 33 anni per un tumore scoperto subito dopo la nascita della figlia

0 Condivisioni Facebook Twitter

Con un sorriso sincero e uno sguardo gentile, così Fabio Biasini viene ricordato dai suoi cari. Il giovane imprenditore e padre di famiglia, deceduto a soli 33 anni per un tumore al cervello, lascia un vuoto profondo nella comunità di Saletto.

Un impegno nel sociale e nella famiglia

Imprenditore attivo e generoso, Biasini era conosciuto come donatore Avis e per il suo ruolo in Confapi Treviso. Lavorava nella Biasini Srl, azienda familiare nel settore della logistica, dove si distingueva anche per l’impegno nelle lotte sindacali. La sua vita, arricchita dalla recente nascita della figlia Emma, ha subito un drastico cambiamento nell’agosto 2023, quando gli è stato diagnosticato il tumore al cervello.

La battaglia contro la malattia

Nonostante le terapie iniziate subito dopo la diagnosi, Fabio ha perso la sua battaglia contro la malattia. Negli ultimi mesi, consapevole della gravità della sua condizione, ha condiviso la sua esperienza sui social, raccontando con ironia e speranza la sua quotidianità. La comunità di Saletto si stringe attorno alla moglie Alia, alla piccola Emma, ai genitori Luca e Liana, e alla sorella Federica.

Il saluto della comunità

Il funerale si terrà martedì 29 ottobre alle ore 14.30 presso la chiesa di Saletto. La famiglia chiede di non portare fiori, ma di devolvere eventuali offerte all’Advar.