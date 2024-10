Cena a base di funghi regalati da amici, muore per avvelenamento Giorgio Mascherpa, grave la moglie

0 Condivisioni Facebook Twitter

Dopo una cena a base di funghi, il 68enne Giorgio Mascherpa è morto a causa di un avvelenamento da amanita phalloides a Borghetto Lodigiano, in provincia di Lodi.

La cena fatale e i primi soccorsi

Il decesso è avvenuto il 19 ottobre, anche se la notizia è emersa solo ora. Dopo aver cenato con funghi presumibilmente appartenenti alla specie velenosa amanita phalloides, che gli sarebbero stati donati da amici, Mascherpa ha accusato un malore. Trasportato inizialmente all’ospedale Maggiore di Lodi, le sue condizioni si sono rapidamente aggravate, portando i medici a predisporre il trasferimento al Policlinico di Milano con l’intenzione di effettuare un trapianto di fegato, intervento che non è stato possibile realizzare prima del decesso.

I rischi dell’amanita phalloides

L’amanita phalloides è noto per essere uno dei funghi più tossici e mortali, particolarmente insidioso per la sua somiglianza con altre specie commestibili. La sua tossicità agisce principalmente sul fegato, causando danni irreparabili che spesso conducono a un esito fatale se non trattati tempestivamente.

La moglie sotto osservazione

La moglie di Mascherpa è stata sottoposta a controlli medici subito dopo l’accaduto, ma i sanitari non hanno riscontrato sintomi gravi, suggerendo che la sua esposizione al veleno possa essere stata inferiore.