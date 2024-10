Colf decide di disfarsi di un vecchio materasso senza dire nulla alla proprietaria, all’interno c’era un tesoro, soldi e gioielli

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una storia incredibile da Montebelluna: un’anziana signora ha quasi perso un piccolo patrimonio, nascosto in un materasso gettato via per errore.

Il materasso come cassaforte

Una pensionata residente a Montebelluna aveva scelto un luogo insolito per custodire i suoi beni preziosi: un vecchio materasso riposto nel garage, contenente contanti, gioielli e carte di credito per un valore di circa 50mila euro. Il 26 ottobre, però, un malinteso ha rischiato di farle perdere tutto: la collaboratrice domestica, ignara del contenuto, ha deciso di smaltire il materasso al centro di raccolta rifiuti, pensando fosse solo un ingombro da eliminare.

Il panico e l’intervento dei carabinieri

Poche ore dopo, accortasi dell’assenza del materasso, l’anziana ha avvisato la figlia, presa dal panico: “Il materasso è sparito! L’hanno buttato via e dentro c’erano soldi e gioielli!”. La figlia ha subito allertato i carabinieri di Montebelluna, che hanno organizzato una squadra di ricerca, coinvolgendo anche operatori del centro di smistamento e volontari della Protezione Civile.

Il ritrovamento e il sollievo

Dopo oltre un’ora di ricerche, finalmente il materasso è stato recuperato nel cassone degli ingombranti presso il centro di raccolta. Il “tesoretto” è stato così restituito alla sua proprietaria, che aveva optato per questo nascondiglio per proteggere i propri risparmi e beni da possibili furti.