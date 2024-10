Falegname trova 20 dollari per terra, gioca alla lotteria e vince un milione

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un colpo di fortuna ha cambiato la vita di Jerry Hicks, falegname di Banner Elk in Carolina del Nord: una banconota trovata per caso gli ha portato una vincita da un milione di dollari.

Il biglietto vincente per caso

Martedì 22 ottobre, Jerry Hicks ha raccolto una banconota da 20 dollari trovata nel parcheggio di un minimarket Speedway sulla North Carolina Highway 105 nei pressi di Boone. Con quei soldi ha acquistato un biglietto della lotteria Extreme Cash, senza sospettare di vincere una cifra da capogiro. “Non avevano il biglietto che cercavo e ho deciso di comprare quello” ha raccontato Hicks, ancora incredulo.

La scelta del premio e le imposte

La vincita è stata confermata dalla North Carolina Education Lottery, e Hicks si è recato il 25 ottobre presso la sede dell’ente per ritirare il premio. Gli è stata data la possibilità di ricevere la somma in rate annuali di 50mila dollari per 20 anni oppure come pagamento unico di 600mila dollari. Hicks ha optato per quest’ultima modalità, ottenendo, al netto delle imposte statali e federali, una somma di 429.007 dollari.

Progetti futuri e festeggiamenti

Dopo 56 anni di lavoro, Hicks vede finalmente l’opportunità di andare in pensione e aiutare i suoi figli grazie alla vincita. Prima di tutto, però, ha scelto di festeggiare con i familiari al Golden Corral, famosa catena americana di buffet. “Andremo dritti lì e mangeremo tutto quello che hanno”, ha dichiarato il fortunato vincitore, pronto a godersi un meritato momento di festa con i suoi cari.