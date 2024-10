Puglia, per improvviso malore perde controllo della 500 Abarth che si schianta contro auto parcheggiata, muore 42enne mentre torna a casa

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un tragico incidente stradale si è verificato alla periferia di Surbo, causando la morte di Salvatore Daniele, 42 anni, residente nella cittadina leccese. L’uomo, impiegato presso il cimitero comunale, ha perso la vita poco prima delle 22 mentre rientrava a casa.

L’incidente sulla via del ritorno

Daniele, che lavorava per la ditta incaricata della manutenzione del cimitero e del verde pubblico, aveva appena lasciato il luogo di lavoro quando la sua Fiat 500 Abarth si è schiantata contro una Volkswagen Golf parcheggiata lungo via Benedetto Croce, nei pressi del cimitero. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, e si ipotizza che un possibile malore possa aver fatto perdere all’uomo il controllo del veicolo.

I soccorsi e l’intervento delle autorità

Il personale del 118 è intervenuto immediatamente, cercando di rianimare il 42enne, ma ogni tentativo è stato vano. Daniele lascia due figli di 19 e 14 anni. Sul luogo sono giunti anche i vigili del fuoco del comando provinciale per garantire la sicurezza e procedere alla rimozione dei veicoli. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, le auto coinvolte sono state poste sotto sequestro.

Esami medici e autopsia

La salma di Daniele è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. La Procura potrebbe disporre un’autopsia per determinare con esattezza le cause del decesso e chiarire le circostanze del tragico incidente.