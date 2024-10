Sinner criticato da Roddick ex n°1 del mondo, “Ha guadagnato in tre giorni il 25% dei miei guadagni in carriera”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Roddick critica i montepremi elevati del tennis: “Sinner ha guadagnato in tre giorni il 25% dei miei guadagni in carriera”

L’ex numero uno del mondo Andy Roddick ha espresso il suo disappunto sul percorso intrapreso dal tennis professionistico, caratterizzato da montepremi in continua crescita. Durante il podcast “Served with Andy Roddick”, il campione americano si è detto irritato per le cifre guadagnate dai giocatori in eventi come il Six Kings Slam in Arabia Saudita, dove l’italiano Jannik Sinner ha conquistato 6 milioni di dollari vincendo il torneo. “Mi irrita molto che Sinner abbia guadagnato in tre giorni di torneo più del 25% dei soldi che ho guadagnato io in tutta la mia carriera”, ha dichiarato Roddick.

Il Six Kings Slam nel mirino

Roddick ha puntato il dito contro l’esclusività del torneo, evidenziando come la struttura dei premi trascuri un’ampia fetta di giocatori: “È facile dare sei milioni a Sinner se non ti curi di altri 122 giocatori, più i doppi, più questo e quello”, ha commentato, mettendo in luce l’ineguale distribuzione dei compensi.

Critiche al torneo esibizione e il caso doping di Sinner

Parlando della partita tra Novak Djokovic e Rafael Nadal, Roddick ha commentato il tono espositivo del match, definendolo “un’esibizione senza il fascino della Laver Cup”. Nonostante le critiche, l’americano ha difeso Sinner sul controverso caso Clostebol, sostenendo che sarebbe stato irrazionale da parte dell’italiano assumere volontariamente una sostanza proibita: “Sarebbe il più stupido dopato della storia. Non credo che avrebbe mai messo a repentaglio la sua carriera per questo”.

Wawrinka ironizza sui guadagni

Anche Stan Wawrinka ha commentato sui social la dichiarazione di Sinner, riportata da Eurosport, secondo cui “non gioco a tennis per soldi”. La reazione di Wawrinka è stata immediata e sarcastica, accompagnata da un’emoji sorridente, manifestando la propria opinione sui montepremi eccezionali del torneo saudita.