Neonata di 10 mesi muore nella notte per un malore improvviso, il dolore dei genitori “La nostra piccola stava bene”

Una bambina di soli 10 mesi è deceduta improvvisamente nella notte, lasciando sgomenti i genitori e l’intera comunità del rione Salicelle ad Afragola (Napoli). La piccola, colpita da un malore mentre dormiva, è stata soccorsa tempestivamente, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

L’intervento del 118 e i tentativi di soccorso

È accaduto tutto nella notte: i genitori, accortisi del respiro affannoso della bambina, hanno immediatamente chiamato il servizio di emergenza. L’equipaggio del 118 è arrivato in pochi minuti e ha tentato ogni possibile manovra per salvare la piccola, che tuttavia non ha ripreso conoscenza. Dopo lunghi tentativi, i sanitari hanno dovuto dichiararne il decesso.

Indagini e autopsia per chiarire le cause del decesso

Nonostante l’assenza di segni visibili sul corpo della bambina, il magistrato di turno presso la Procura di Napoli Nord, guidata da Maria Antonietta Troncone, ha disposto il trasferimento della salma presso l’obitorio dell’ospedale San Giuliano di Giugliano per un’autopsia. L’esame autoptico, che verrà effettuato nelle prossime ore, potrebbe chiarire le cause esatte della morte, al momento ritenute naturali.

Presente sul posto anche la polizia

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti del commissariato di Afragola, coordinati dal vice questore Gianvito Zazo, per completare le verifiche preliminari. L’intera comunità è sconvolta dalla perdita della bambina, ricordata come “un piccolo angelo volato via troppo presto”.