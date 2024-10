Sanremo 2025: Barbara d’Urso corteggiata da Carlo Conti, la vuole come co-conduttrice

0 Condivisioni Facebook Twitter

Barbara d’Urso potrebbe essere una delle protagoniste di Sanremo 2025. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Dagospia e Oggi, la Rai starebbe valutando un progetto in prima serata per la conduttrice, mentre il settimanale Nuovo Tv, diretto da Riccardo Signoretti, rilancia con una proposta sorprendente: Carlo Conti sarebbe interessato ad avere Barbara d’Urso come co-conduttrice del Festival di Sanremo.

Le voci e il desiderio di Conti

Il rumor, rilanciato dal sito Biccy, sostiene che Conti stia lavorando per portare la d’Urso all’Ariston. La conduttrice napoletana, conosciuta anche come “Carmelita”, non ha nascosto negli anni il suo interesse per il Festival, dichiarando in diverse interviste: “Prima o poi condurrò Sanremo, questo me lo sento” e “So che accadrà, conosco bene la pancia del pubblico”.

Un sogno che ritorna

Non è la prima volta che il nome della d’Urso viene accostato al Festival. Già lo scorso anno, Novella 2000 aveva parlato di una possibile trattativa con l’agente Lucio Presta, che avrebbe ricevuto il via libera dal direttore artistico Amadeus. Tuttavia, allora la conduttrice smentì rapidamente, affermando: “Non so di cosa state parlando”.

L’attesa dei fan e la reazione del pubblico

La possibilità che Barbara d’Urso possa approdare a Sanremo ha suscitato grande interesse tra i fan e gli addetti ai lavori, curiosi di vedere una delle conduttrici più popolari della televisione italiana in uno dei contesti più prestigiosi. Tuttavia, solo nelle prossime settimane si saprà se l’ipotesi diventerà realtà, con Carlo Conti impegnato nelle “grandi manovre” per definire il cast del Festival 2025.