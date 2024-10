Affari Tuoi: Stefano, il “Zorro” toscano, e la madre Lucia vincono 20mila euro, “Darò i soldi a mio padre, vorrei vederlo sorridere”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Nella puntata di lunedì 28 ottobre, Stefano dalla Toscana partecipa con il pacco numero 15, accompagnato dalla madre Lucia. La partita emozionante culmina con una vincita di 20mila euro.

La partita di Stefano e il soprannome “Zorro”

All’apertura del primo pacco, il numero 10, Stefano trova zero euro e racconta un aneddoto della sua infanzia: “Da piccolo volevo un cavallo, ma al mio decimo compleanno non arrivò”. Il conduttore Stefano De Martino scherza: “Un cavallo? Eri già Zorro!” La battuta introduce un clima leggero, prima della sfida con il “Dottore” del gioco.

Momenti di rischio e l’offerta del Dottore

Dopo un avvio promettente, Stefano perde i 300mila euro. Il Dottore offre il cambio del pacco, ma Stefano, su consiglio della madre, rifiuta. A seguire, vanno via anche i 50mila euro. “Mia mamma lavorava in banca e oggi triterà l’assegno” commenta Stefano, scherzando sul rifiuto di un’offerta di 35mila euro. Rivela anche il motivo della partecipazione: “Mia moglie mi ha iscritto. Se vincessi, vorrei dare i soldi a mio padre per vederlo sorridere”.

L’intreccio di fortuna e scaramanzia

Tra pacchi rossi e blu, Stefano accetta il cambio con il pacco numero 8, numero caro alla moglie. Dopo aver perso 100mila e 15mila euro, il Dottore offre 13mila euro, ma i due rifiutano. In vista del finale, Stefano tira fuori alcuni oggetti portafortuna ricevuti dagli ex pacchisti: una cravatta, un cornetto e un tortellino bolognese.

Gran finale: la vincita di Stefano e Lucia

Alla fine, Stefano e la madre Lucia riescono a portare a casa 20mila euro, cifra rimanente in gioco. La vincita rappresenta il coronamento di una partita piena di alti e bassi e un momento di soddisfazione per Stefano, il “Zorro” toscano.