Noemi Bocchi non crede al tradimento di Totti: “Non c’è bisogno che con me si giustifichi”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Di fronte al presunto flirt tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli, Noemi Bocchi resta ferma nella sua fiducia verso l’ex capitano della Roma, ignorando le insinuazioni di Striscia la notizia.

Reazione di Totti al tapiro: un segno di nervosismo

Nel tentativo di consegnare un tapiro a Totti e Noemi Bocchi, Valerio Staffelli di Striscia la notizia ha trovato un clima teso. Totti, per la prima volta nella storia del programma, ha rifiutato il “riconoscimento” satirico, spiegando brevemente: “Non ne accetto più”, lasciando il tapiro per strada. La sua reazione ha evidenziato un certo nervosismo, mentre Noemi ha mantenuto un atteggiamento calmo, accogliendo Staffelli con un sorriso.

La replica di Noemi alla presunta liaison

Alle domande di Staffelli, che tentava di far emergere un possibile conflitto, Noemi Bocchi ha risposto con fermezza. Alla domanda su come Totti si fosse giustificato, ha replicato: “Giustificarsi? Non ne ha avuto bisogno”, mostrando di credere alla versione dell’ex calciatore e respingendo qualsiasi sospetto sulla presunta relazione. Secondo Noemi, la versione della Jacobelli non corrisponde alla realtà.

Jacobelli insiste: “C’è stato un legame con Totti”

Nonostante la smentita di Totti e la fiducia dimostrata da Noemi Bocchi, Marialuisa Jacobelli continua a sostenere la sua versione. Rispondendo ai giornalisti di Gente, ha dichiarato: “Due più due fa sempre quattro”, sottolineando che, a suo dire, ci sarebbe stata una liaison con l’ex capitano. Al quesito diretto sulla relazione, la Jacobelli ha risposto con un deciso “sì”, dando voce a una versione dei fatti che rimane in forte contrasto con l’immagine di serenità e fiducia mostrata dalla coppia di fronte alle telecamere.