E’ morta nella notte Matilde Lorenzi, sciatrice 19enne vittima di una caduta in allenamento sulla pista di sci

Matilde Lorenzi, talentuosa sciatrice piemontese di 19 anni, ha perso la vita in seguito a una caduta durante un allenamento sul ghiacciaio della Val Senales. La giovane avrebbe compiuto 20 anni il prossimo 15 novembre.

L’incidente sulla pista Grawand G1

L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri sulla pista Grawand G1, a quota 3.212 metri, in un tratto apparentemente pianeggiante. Secondo le ricostruzioni dei testimoni, gli sci di Matilde si sono divaricati perdendo il contatto con la superficie ghiacciata, provocando una violenta caduta. Nel corso della caduta, uno sci si è sganciato, facendo ruzzolare l’atleta fuori pista. Immediato l’intervento degli allenatori presenti, dei carabinieri del Centro di addestramento di Selva di Val Gardena e del personale sanitario in elicottero, che l’ha trasportata in ospedale a Bolzano. Le condizioni di Matilde sono apparse subito gravi.

Esclusa la responsabilità degli impianti

Dalle verifiche effettuate, tutti i parametri di sicurezza della pista e delle protezioni risultano rispettati, escludendo così responsabilità dei gestori dell’impianto. Secondo quanto emerso dai rilievi, l’accaduto è stato classificato come incidente, non saranno aperte indagini penali.

La carriera sportiva e le passioni di Matilde

Nata e cresciuta sportivamente al Sestriere e tesserata per il Centro Sportivo Esercito, Matilde Lorenzi era componente della squadra junior femminile di sci. Il suo talento, messo in luce già nella scorsa stagione, l’ha portata alla vittoria del titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino, e a posizionarsi tra i primi dieci ai Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Appassionata di cucina, soprattutto di dolci per la famiglia, e amante del mare, Matilde sognava di proseguire la sua carriera sciistica e di lavorare nel mondo della moda o della fotografia, come raccontato in un’intervista alla Rai nel 2017.

Una stagione di allenamenti intensi

Lorenzi avrebbe dovuto trovarsi in Svezia per allenarsi sul Gigante, ma le condizioni climatiche hanno spinto lo staff tecnico a spostare gli allenamenti in Val Senales, meta per le nazionali di sci in preparazione della stagione agonistica.