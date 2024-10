Investe un bimbo di 3 anni, scappa e va a cena con la moglie, il piccolo è grave, operato al cervello

0 Condivisioni Facebook Twitter

Domenica mattina, all’uscita della chiesa Evangelica al Prenestino, un bambino di tre anni è stato travolto da un SUV. Arrestato nelle ore successive F. C., un uomo di 58 anni di origini cinesi.

Dramma all’uscita dalla funzione

Il grave incidente si è verificato intorno alle 13, al termine della funzione domenicale della chiesa Evangelica di via Biordo Michelotti, luogo di ritrovo della comunità cinese.

Il bambino, staccatosi per un momento dal gruppo di amici con cui stava giocando, è stato investito e lasciato a terra gravemente ferito. Un fedele ha lanciato l’allarme vedendo il piccolo privo di sensi e con una ferita profonda alla testa. Intervenuti sul posto, i sanitari del 118 hanno stabilizzato il bambino e l’hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni, per poi trasferirlo al Bambino Gesù, dove è stato operato alla testa ed è ora ricoverato in terapia intensiva, in condizioni critiche.

La fuga e l’arresto dell’investitore

Grazie ai rilievi e alle testimonianze dei presenti, gli agenti della Stradale e del reparto Volanti hanno ricostruito la dinamica dell’incidente.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso un SUV Mercedes fermarsi nei pressi della chiesa; il conducente è sceso, ha controllato sotto il veicolo e poi si è allontanato velocemente. Gli investigatori hanno incrociato i dati delle telecamere lungo la via Prenestina e sono risaliti a un’abitazione di Guidonia Montecelio. Qui hanno rintracciato F. C., che gestisce un’attività commerciale a Roma, e l’hanno arrestato mentre cenava dalla cognata.

Perizie e indagini in corso

Il conducente, portato in ospedale per i test tossicologici, è risultato negativo ad alcol e droghe. È stato poi condotto negli uffici del distretto Trevi per le accuse di lesioni gravissime.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro e nei prossimi giorni verrà eseguita una perizia tecnica per chiarire ulteriormente la dinamica dell’accaduto. L’uomo sarà ascoltato dagli investigatori per rispondere delle sue azioni, mentre rimangono ore critiche per la salute del bambino, che non ha ancora ripreso coscienza.