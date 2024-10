Eleonora Chinello morta a 14 anni mentre andava a scuola con la bici, il dolore della mamma, Una grande disgrazia”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Eleonora Chinello, 14 anni, è stata investita ieri mattina mentre si recava in bici a prendere il bus per la scuola. La giovane è deceduta in ospedale nonostante i soccorsi tempestivi.

L’incidente mortale in via San Polo

Erano circa le 7:30 quando Eleonora Chinello, in sella alla sua bicicletta, è stata travolta da una Volkswagen Golf guidata da un 34enne di Campolongo Maggiore. L’impatto, avvenuto in via San Polo a Sant’Angelo di Piove di Sacco (Padova), è stato devastante: la ragazza ha sbattuto contro il parabrezza del veicolo, per poi ricadere a terra priva di sensi. I sanitari del Suem 118 e la polizia stradale di Piove di Sacco sono intervenuti subito, ma le condizioni di Eleonora erano già disperate. Dopo un’operazione d’urgenza a Padova, la ragazza è spirata intorno alle 15:30.

La famiglia e il gesto di generosità

La famiglia di Eleonora, molto conosciuta nella Saccisica per la gestione dell’agriturismo “Ai Pra”, ha scelto di donare gli organi della giovane. Il padre, Massimiliano Chinello, ha dichiarato: “Siamo stati colpiti da una grande disgrazia, ma speriamo che il dono degli organi di Eleonora possa aiutare chi sta lottando per la vita”, esprimendo un gesto di speranza per chi vive in difficoltà a causa della salute.

Le indagini e l’accusa per il conducente

Il conducente della Golf, rimasto illeso e risultato negativo all’alcoltest, è indagato per omicidio stradale colposo. Le autorità stanno esaminando l’ipotesi di velocità eccessiva come causa dell’incidente. L’uomo, che ha chiamato i soccorsi subito dopo l’impatto, ha visto il sequestro del veicolo per ulteriori accertamenti.

Il Veneto in lutto per altri giovani scomparsi

La morte di Eleonora si aggiunge a una serie di tragici incidenti recenti che hanno colpito giovani studenti veneti. A settembre, Sofia Gambato è stata investita a Campodarsego e, poche settimane dopo, Olesia Kypriianchuk ha perso la vita attraversando un passaggio pedonale a livello in via Friburgo, a Padova. Più recentemente, Kevin Gentilin è deceduto in un incidente a Castelfranco. Tutti i giovani stavano andando a scuola, accomunati da una tragica fine lungo il percorso quotidiano.