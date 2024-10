63enne inciampa al marciapiede, cade per strada e viene investito, muore sul colpo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un uomo di 63 anni è deceduto ieri sera a Vighizzolo di Cantù dopo essere stato investito da un’auto mentre camminava lungo viale Italia. Nonostante il soccorso tempestivo, il 63enne è morto per le gravi ferite riportate.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione riportata dal quotidiano La Provincia di Como, l’incidente è avvenuto poco dopo le 20 in viale Italia. L’uomo, residente in zona, stava camminando sul marciapiede quando, probabilmente per distrazione, è inciampato ed è finito in strada proprio mentre sopraggiungeva una Renault Twingo. Al volante dell’auto vi era un giovane, con una ragazza al suo fianco, che non avrebbe avuto il tempo di evitare l’impatto. Il 63enne è stato colpito dalla parte anteriore destra del veicolo, venendo sbalzato violentemente a terra.

Soccorsi e indagini

Il conducente si è fermato immediatamente e ha tentato di prestare soccorso. Sul posto sono intervenute l’ambulanza della Croce Rossa di Cantù e un’automedica in codice rosso. L’uomo è stato trasportato con la massima urgenza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, dove però è deceduto poco dopo l’arrivo. L’area è stata transennata dalle forze dell’ordine per consentire i rilievi necessari.

Accertamenti in corso per chiarire le cause

I carabinieri di Cantù hanno avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Le autorità stanno esaminando le testimonianze e le condizioni del manto stradale per determinare eventuali concause.