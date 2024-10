Roma: muore turista 14enne, dopo pranzo in un ristorante per shock anafilattico

0 Condivisioni Facebook Twitter

Una ragazza di 14 anni, allergica alle arachidi, è deceduta a Roma per shock anafilattico dopo aver pranzato in un locale nel quartiere Gianicolense. Inutili i tentativi di rianimazione dei soccorritori e il successivo ricovero d’urgenza all’ospedale San Camillo.

L’incidente durante una vacanza in famiglia

Giovedì scorso, la giovane, in vacanza a Roma con i genitori, aveva appena concluso il pasto con un dessert presso un ristorante vicino all’albergo in cui soggiornava. Poco dopo aver lasciato il locale e avviandosi verso l’hotel per prepararsi a una passeggiata, la ragazza ha cominciato a manifestare i sintomi di una grave reazione allergica. Essendo nota la sua allergia alle arachidi, i familiari hanno subito riconosciuto i segni di uno shock anafilattico e hanno chiamato i soccorsi del 118. Nonostante gli sforzi del personale medico, la ragazza è deceduta poco dopo il trasporto in ospedale, tra la disperazione dei genitori.

Indagini e responsabilità da accertare

La procura di Roma ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Gli ispettori della Asl Roma 3, insieme alla Polizia di Stato, stanno esaminando il caso per chiarire eventuali responsabilità. L’ipotesi principale è che il dolce servito contenesse tracce di arachidi, anche se resta da accertare se la ragazza avesse informato il personale del ristorante della sua allergia. Il rispetto dei protocolli di sicurezza alimentare sarà un punto cruciale nelle indagini per determinare eventuali responsabilità del locale.

Un monito per la sicurezza alimentare

Il tragico evento sottolinea l’importanza della comunicazione delle allergie alimentari e delle misure preventive nei ristoranti per tutelare la sicurezza dei clienti.