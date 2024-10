Puglia, scossa elettrica da una prolunga, muore a 37 anni Luca Orlando

0 Condivisioni Facebook Twitter

Luca Orlando, 37 anni, originario di Ruffano, è deceduto a Gagliano del Capo, provincia di Lecce, a causa di una scarica elettrica provocata da una prolunga artigianale. L’incidente è avvenuto ieri sera.

La tragedia e i soccorsi

Intorno alle 23, vigili del fuoco e carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione di Luca Orlando, dove i sanitari del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso. Secondo le prime indagini, l’uomo sarebbe stato colpito da una scarica elettrica originata da un cortocircuito di una prolunga, mentre svolgeva lavori domestici. Tecnici dell’Enel, giunti sul posto, hanno eseguito verifiche per mettere in sicurezza l’abitazione e accertare le cause dell’incidente.

Indagini e reazioni della comunità

Le indagini sono in corso, condotte dai carabinieri della stazione di Castrignano del Capo, per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. La notizia ha sconvolto la comunità di Ruffano, dove Luca Orlando era molto conosciuto. Il sindaco, Angelo Galante, ha commentato: “Perdiamo un ragazzo eccezionale”, esprimendo il cordoglio della comunità.

Un incidente che riaccende l’attenzione sulla sicurezza domestica

Questo tragico evento mette in luce l’importanza delle misure di sicurezza nei lavori domestici, in particolare quando si utilizzano prolunghe o apparecchi elettrici artigianali.