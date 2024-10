Bimbo di 10 anni colpito in testa da una porta di calcetto, è gravissimo

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un bambino di 10 anni è ricoverato in condizioni critiche al Regina Margherita di Torino dopo essere stato colpito alla testa da una porta di calcetto caduta nel centro polifunzionale A.s.d Tennis di Giaveno.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, riportate da La Stampa, il bambino stava partecipando a una lezione di tennis con un istruttore di 24 anni quando ha deciso di appendersi alla porta di un campo da calcetto situato vicino al campo da tennis. La struttura non ha retto, crollando e colpendo il bambino alla testa. Sul posto non sono presenti telecamere che possano aiutare a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Per questo motivo, il campo è stato posto sotto sequestro dalle autorità.

Condizioni e interventi medici

Il bambino è stato trasportato d’urgenza al Regina Margherita di Torino, dove i medici stanno facendo il possibile per stabilizzare le sue condizioni. La situazione è grave, e i prossimi giorni saranno decisivi per valutare eventuali miglioramenti.

Indagini in corso sulla sicurezza della struttura

I carabinieri stanno esaminando le condizioni di sicurezza del centro sportivo e le modalità di fissaggio della porta di calcetto, per determinare se vi siano state negligenze o mancanze di manutenzione.