Tenta un sorpasso azzardato, l’auto sbanda e si schianta contro un altro mezzo, muore 22 enne

Un tragico incidente si è verificato all’alba di oggi, martedì 29 ottobre, tra le province di Forlì-Cesena e Ravenna. Antonio Silvestre, 22 anni, originario di Cesena e residente a Forlimpopoli, è deceduto a causa di un violento scontro stradale avvenuto nei pressi di Casemurate, in via Bagnolo.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, nello schianto sono stati coinvolti quattro veicoli: due automobili dirette verso Ravenna e due furgoncini nella direzione opposta. La vittima, alla guida di una Fiat Punto, avrebbe tentato di sorpassare un’Opel Mokka lungo via Dismano, in prossimità del ponte sulla Cervese. La manovra di sorpasso avrebbe portato a una sbandata e al conseguente impatto con i furgoncini provenienti dalla direzione opposta.

Il giovane è stato sbalzato fuori dal veicolo, perdendo la vita sul colpo. Un’altra persona coinvolta è stata trasportata all’ospedale di Ravenna con ferite di media gravità, ma non è in pericolo di vita.

Interventi e accertamenti delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con due ambulanze e un’auto medicalizzata, ma per Antonio Silvestre non c’è stato nulla da fare. Anche i Vigili del Fuoco di Cervia e la Polizia Locale di Ravenna sono giunti per eseguire i rilievi e mettere in sicurezza l’area, coadiuvati dai Carabinieri di Cervia. I test antialcol e antidroga sugli autisti coinvolti sono stati effettuati, e si attende l’esito per chiarire se vi siano state altre cause nell’incidente.

Chiusura temporanea di via Dismano

A seguito della tragedia, via Dismano è stata chiusa al traffico per permettere alle forze dell’ordine di completare i rilievi di rito e procedere con la rimozione dei mezzi coinvolti.