Sinner ritiro improvviso dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, costretto a fermarsi per un virus

Un imprevisto problema di salute ha colpito Jannik Sinner, costringendolo a ritirarsi dal torneo di Parigi-Bercy. Il numero uno al mondo, che avrebbe dovuto fare il suo esordio mercoledì, ha comunicato la decisione di non giocare a causa di un virus influenzale che lo ha debilitato. Un annuncio inaspettato per tifosi e appassionati, data l’ottima forma con cui l’italiano aveva conquistato recentemente i tornei di Shanghai e del Six Kings Slam.

Le parole di Sinner e il recupero per le ATP Finals

Lo stesso Sinner ha spiegato il suo ritiro in un video sui social del torneo: “Ciao ragazzi, sono molto deluso nel dirvi che non potrò giocare questo torneo. Sono arrivato presto a Parigi per prepararmi e poi mi sono sentito male. Ho un virus che passerà nei prossimi giorni, ma al momento non sono pronto per competere”. Il posto di Sinner nel tabellone sarà preso dal francese Cazaux, ripescato dopo essere stato eliminato nelle qualificazioni.

Nonostante lo stop a Parigi-Bercy, Sinner ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute, spiegando a Sky: “Venerdì sera dopo l’allenamento non mi sentivo benissimo. Due giorni prima ero già un po’ debilitato, ma pensavo fosse stanchezza. Poi domenica il dottore mi ha confermato che si tratta di un virus. Oggi sto già un po’ meglio, ma il corpo non è abbastanza forte per competere. La stagione è stata lunga, ma in 3-4 giorni starò meglio e potrò prepararmi per Torino”.

Obiettivo ATP Finals e Coppa Davis

Sinner tornerà a Monte-Carlo per recuperare e rimettersi in forma in vista delle ATP Finals di Torino e della Coppa Davis. Con questo stop, Sinner si prepara a rientrare presto per concludere al meglio una stagione impegnativa e coronata da importanti successi.