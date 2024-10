Gf, Federica Petagna sbugiardata sul divieto di costumi sgambati imposto dall’ex

0 Condivisioni Facebook Twitter

Federica Petagna ha raccontato nel reality un episodio su un presunto divieto del fidanzato di indossare costumi sgambati, ma un video mostra il contrario.

Durante la sua prima puntata al Grande Fratello, Federica Petagna ha ripreso una vicenda già emersa a Temptation Island, dove aveva dichiarato che l’ex fidanzato, Alfonso D’Apice, non le permetteva di indossare costumi troppo sgambati a causa della sua gelosia. Nella clip introduttiva del suo ingresso nella Casa, Federica ha ribadito questo punto, raccontando di aver finalmente indossato quei costumi che l’ex compagno non approvava. Tuttavia, poco dopo queste dichiarazioni, è emerso un video social che sembrerebbe contraddire il racconto della giovane: sul profilo TikTok di Alfonso è stato infatti pubblicato un filmato in cui la ragazza appare in barca con un costume simile a quelli che aveva detto di non poter indossare.

Le reazioni sui social e la risposta del pubblico

Le reazioni del pubblico sui social non si sono fatte attendere. Diversi utenti hanno criticato Federica per l’apparente incoerenza tra le sue dichiarazioni e quanto mostrato nei video pubblicati. Commenti scettici, come quelli apparsi su X (ex Twitter), si interrogano sull’autenticità del racconto della concorrente e sulle motivazioni dietro la storia. In particolare, molti pensano che il racconto di Federica possa essere stato esagerato per catturare l’attenzione mediatica e generare interesse attorno alla sua figura, alludendo a possibili strategie per accrescere la sua visibilità nei reality. Inoltre, le stesse immagini di Federica in costume erano già state condivise in passato sui suoi canali social, generando dubbi sulla sincerità della narrazione fornita dalla concorrente​

Il contesto della relazione e la dinamica nel reality

Il legame tra Federica e Alfonso, interrotto ufficialmente dopo la loro partecipazione a Temptation Island, è ormai al centro del gossip, anche grazie al nuovo percorso di lei al Grande Fratello. I fan del reality attendono di scoprire se questa vicenda avrà ulteriori sviluppi e se Federica offrirà spiegazioni dirette sulla discordanza tra le sue dichiarazioni e i contenuti dei video. Alcuni spettatori sospettano addirittura che la controversia possa essere una strategia per incentivare le dinamiche all’interno della Casa, seguendo una linea narrativa simile a quella di altri concorrenti del programma​