La volta buona, Tosca D’Aquino racconta una durissima lite tra lei e Paola Barale e Caterina Balivo resta senza parole

L’attrice Tosca D’Aquino rivela un episodio inaspettato durante una puntata di anni fa, lasciando Caterina Balivo e il pubblico di Rai Uno senza parole.

Confessione di Tosca D’Aquino: “Ho litigato con Paola Barale”

Nel corso della puntata odierna de La volta buona, il talk show condotto da Caterina Balivo su Rai Uno, l’attrice Tosca D’Aquino ha condiviso un aneddoto personale che ha sorpreso sia la presentatrice sia il pubblico. Dopo la proiezione di un estratto del programma La terra dei cuochi condotto da Antonella Clerici, la D’Aquino ha raccontato di un acceso diverbio avuto con la showgirl Paola Barale durante le riprese di quella trasmissione. “Mentre guardava il video”, ha rivelato la Balivo, “mi ha detto: ‘Lo sai…Io ho anche litigato con Paola Barale…’”.

Tosca D’Aquino ha spiegato di essersi scontrata con la Barale perché avevano opinioni diverse su un concorrente. “Sì, abbiamo litigato…Io volevo salvare un ragazzo bravissimo, ma lei era contraria,” ha raccontato l’attrice, che ha spiegato come alla fine sia stato proprio il suo candidato preferito a vincere. Questo racconto inaspettato ha sorpreso la Balivo, che non immaginava che l’attrice fosse capace di uno scontro tanto acceso: “Come hai litigato con Paola Barale? Io non ti vedo affatto una che litiga…”

Il motivo del litigio: Tiramisù con o senza savoiardi?

Il contrasto tra Tosca D’Aquino e Paola Barale si sarebbe consumato durante la realizzazione di un dolce, precisamente un tiramisù, preparato senza l’utilizzo dei savoiardi. “Era buonissimo…Invece lei sosteneva che il tiramisù andava fatto con i savoiardi,” ha spiegato la D’Aquino. La discussione, apparentemente leggera, ha però acceso un vero scontro di opinioni tra le due, sfociato in un vivace dibattito su quale fosse la ricetta tradizionale.

Nel corso della trasmissione, la Balivo ha mostrato le immagini del dibattito tra le due, sottolineando come la loro fosse stata una discussione reale e non una semplice gag televisiva. “Guardate…Quindi non stavi fingendo…È tutto vero,” ha commentato la presentatrice. A quel punto, la D’Aquino ha confermato di non aver recitato e di essersi realmente arrabbiata, aspettandosi un maggiore sostegno dalla Barale per il giovane concorrente: “Io dicevo…Ma scusa invece di aiutare un ragazzo così bravo che è riuscito addirittura a fare un tiramisù pazzesco senza savoiardi e tu gli vai contro…Non mi è sembrato giusto…”

L’aneddoto raccontato dalla D’Aquino ha suscitato curiosità tra i fan e sui social, riportando l’attenzione su un episodio del passato che molti non conoscevano. Chissà se le due protagoniste avranno mai chiarito le divergenze in privato o se questo scontro culinario sia rimasto un episodio irrisolto tra le due.