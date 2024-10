Totti e Noemi sorridenti: in arrivo un servizio su Chi che lascia interdetti

0 Condivisioni Facebook Twitter

Francesco Totti e Noemi Bocchi appaiono sereni nelle nuove foto pubblicate dal settimanale “Chi”, che smorzano i rumors sulla presunta crisi causata dalle recenti dichiarazioni di Marialuisa Jacobelli.

La vacanza a Miami e il torneo di padel

Francesco Totti e Noemi Bocchi sembrano più uniti che mai, come dimostrano gli scatti pubblicati in esclusiva da “Chi”. Nelle foto, i due appaiono sorridenti durante la loro vacanza a Miami, dove hanno partecipato al World Legend Padel Tour organizzato da Alessandro Moggi. La rivista descrive il loro atteggiamento come affettuoso e disteso, smentendo le voci che li vorrebbero in crisi a causa dei gossip legati alla giornalista Marialuisa Jacobelli. “Fra di loro c’era un’intesa evidente, senza sbavature”, racconta “Chi”, aggiungendo che il servizio completo sarà disponibile il 30 ottobre, sottolineando il clima sereno della coppia.

In merito alla presunta liaison, Totti e Noemi non sembrano voler dare peso alle dichiarazioni recenti di Jacobelli. La partecipazione al torneo di padel e la scelta di mostrarsi pubblicamente sembrano rispondere indirettamente alle insinuazioni. Questo evento sportivo ha visto la presenza di molte altre personalità di rilievo, e per la coppia ha rappresentato un’occasione per mostrarsi uniti in un contesto conviviale e pubblico.

Il Tapiro di Striscia e la reazione di Totti

Nonostante l’apparente serenità della coppia, le immagini di Striscia La Notizia hanno lasciato il pubblico perplesso. Durante un incontro con l’inviato Valerio Staffelli, che gli ha consegnato il Tapiro d’Oro, Totti è apparso infastidito e ha preferito non rilasciare dichiarazioni in merito al presunto tradimento. Il gesto di Totti di non accettare la statuetta ha fatto molto discutere, rappresentando una rottura rispetto alla sua usuale ironia. “Non ne accetto più,” avrebbe detto Totti, sebbene in passato avesse accettato ben nove Tapiri.

In risposta alle domande di Staffelli, Noemi ha mantenuto un atteggiamento riservato, lasciando intendere fiducia nei confronti dell’ex calciatore. Alla domanda su una possibile giustificazione di Totti, ha risposto: “Giustificarsi? Non ne ha avuto bisogno,” dimostrando di voler ignorare i pettegolezzi.

Jacobelli e le sue dichiarazioni

Dal canto suo, anche Marialuisa Jacobelli è tornata sull’argomento in un’intervista al settimanale Gente. Confermando la sua versione, ha ribadito: “Due più due fa sempre quattro.” Alla domanda diretta sulla presunta relazione con Totti, la risposta è stata netta: “Sì.” Un atteggiamento che sembra cozzare con il comportamento di Totti e Noemi, i quali, pur non affrontando direttamente il gossip, appaiono determinati a dimostrare serenità e complicità pubblicamente.