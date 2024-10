Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera: le foto in cui si scambiano un bacio stanno facendo il giro del web

0 Condivisioni Facebook Twitter

Le immagini pubblicate da un noto settimanale mostrano Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera in atteggiamenti intimi, alimentando le voci su una possibile relazione.

L’Incontro al Lago di Como

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sono stati recentemente fotografati insieme a Villa d’Este sul Lago di Como. Il noto settimanale “Chi” ha diffuso alcuni scatti che sembrano suggerire una particolare intesa tra i due. Il servizio, in uscita il 30 ottobre, segue un’indiscrezione lanciata da Dagospia riguardante la possibile nascita di una nuova relazione per l’imprenditrice digitale, che sta attraversando un periodo difficile dopo la presunta crisi matrimoniale con Fedez e la recente delusione amorosa con Silvio Campara.

Le foto mostrano Ferragni e Tronchetti Provera in un momento di intimità sul lago, dove sarebbero rimasti fino al tardo pomeriggio. Secondo quanto riportato, i due sarebbero giunti insieme alla villa in auto per un pranzo tête-à-tête e avrebbero passato diverse ore chiacchierando e scattandosi selfie. Testimoni raccontano di un’apparente sintonia, mentre una foto lascia intendere che i due si sarebbero scambiati un bacio.

Una Nuova Frequentazione?

Tronchetti Provera, 41 anni, recentemente separato dalla moglie Nicole, da cui ha avuto tre figli, sarebbe entrato nella vita di Chiara dopo un incontro a Ibiza, quando lei era sentimentalmente legata a Campara. La coppia, inoltre, avrebbe un’altra coincidenza: i figli frequentano la stessa scuola, un legame che li ha portati a conoscersi meglio. Tuttavia, entrambi hanno mantenuto il riserbo senza commentare pubblicamente le recenti voci sulla loro possibile relazione.

Successivamente al loro incontro a Villa d’Este, Chiara è tornata a Milano per festeggiare il compleanno della madre, Marina Di Guardo. Non è chiaro se Tronchetti Provera fosse presente alla festa di famiglia, ma la pubblicazione degli scatti ha riacceso l’interesse mediatico sulla sua vita sentimentale, già fortemente esposta negli ultimi anni.

L’attenzione crescente sui due, alimentata dai paparazzi, fa supporre che questa frequentazione possa evolversi in qualcosa di più. Tuttavia, Ferragni e Tronchetti Provera continuano a mantenere un profilo basso, evitando dichiarazioni ufficiali su quanto riportato dai media.