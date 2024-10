Due giovani in scooter si scontrano con un’auto: grave un 25enne

0 Condivisioni Facebook Twitter

Grave incidente a Milano in via Livigno. Una coppia in scooter colpisce l’auto in uscita da un parcheggio. Un ragazzo di 25 anni è in condizioni critiche.

Impatto tra scooter e auto: grave un giovane di 25 anni

Un grave incidente si è verificato oggi intorno alle ore 15 in via Livigno, quartiere Dergano, a nord di Milano. Un ragazzo di 25 anni e la fidanzata di 18 anni, in sella a uno scooter, si sono scontrati violentemente contro la portiera di un’auto in uscita da un parcheggio. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagini, ma sembra che lo scooter abbia urtato frontalmente l’auto, sfondando la portiera anteriore sinistra. Immediatamente soccorso, il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove i medici hanno riscontrato gravi traumi al bacino, mentre la ragazza, riportando ferite meno gravi, è stata ricoverata al Policlinico in codice giallo.

Le prime ricostruzioni dell’incidente

Secondo le ricostruzioni fornite dal Nucleo radiomobile della polizia locale di Milano, l’automobile coinvolta, un modello Jeep, stava effettuando una svolta verso il quartiere di Dergano mentre usciva da un parcheggio. Lo scooter, con i due giovani a bordo, proveniva in direzione opposta su viale Jenner. In circostanze ancora da chiarire, i ragazzi si sarebbero trovati sulla traiettoria dell’auto e si sarebbero scontrati frontalmente con essa. Gli agenti della polizia locale, intervenuti prontamente, hanno bloccato il traffico per consentire ai soccorsi sanitari e ai vigili del fuoco di operare in sicurezza, facilitando anche la rimozione della giovane passeggera dalle lamiere dello scooter.

Conseguenze e indagini in corso

Il conducente dell’auto, rimasto illeso, è stato trasportato in codice verde per accertamenti presso un ospedale vicino, come da prassi. La polizia locale ha avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.