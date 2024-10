La Rai chiude L’Altra Italia: ultima puntata il 31 Ottobre

0 Condivisioni Facebook Twitter

La Rai annuncia la chiusura di L’Altra Italia, programma condotto da Antonino Monteleone su Rai2. Il 31 ottobre andrà in onda l’ultimo episodio, con l’obiettivo di ripensare il format.

Le Ragioni della Chiusura Anticipata

I dati di ascolto insoddisfacenti sono stati determinanti nella scelta della Rai di chiudere il programma. Le puntate trasmesse finora hanno registrato una media di ascolti attorno all’1% di share, con picchi al ribasso che hanno portato il servizio pubblico a considerare una riorganizzazione della fascia serale. Nonostante l’accoglienza iniziale, L’Altra Italia non è riuscita a mantenere il target sperato. “Giovedì 31 ottobre andrà in onda l’ultima puntata della trasmissione L’Altra Italia. Nelle prossime settimane insieme al conduttore Antonino Monteleone, con la Direzione Distribuzione e la Direzione Marketing avvieremo delle riflessioni per realizzare una nuova trasmissione con un nuovo format e una collocazione in palinsesto più efficaci”, ha dichiarato la Direzione Approfondimento della Rai in una nota ufficiale.

Il Futuro di Monteleone in Rai

Sebbene il programma venga sospeso, Antonino Monteleone rimarrà all’interno della rete, in attesa di un nuovo progetto. Il conduttore e giornalista, noto per il suo passato a Le Iene, è stato accolto in Rai con aspettative elevate, considerato un volto giovane per gli standard dell’emittente. Paolo Corsini, Direttore degli Approfondimenti, aveva dichiarato alla presentazione del programma: “Uno tra i programmi più attesi di questa stagione, anche e forse soprattutto un nuovo volto, Antonino Monteleone, sul quale intendiamo puntare.” Ora, la Rai intende valutare una collocazione che possa essere più adatta alle caratteristiche del format e vicina agli interessi del pubblico a cui si rivolge.