Alta tensione in Roma-Fiorentina: scontro fisico tra Gianluca Mancini e Ivan Juric durante intervallo della partita

Durante l’intervallo della partita Fiorentina-Roma, terminata 5-1 per i viola, un acceso confronto fisico ha coinvolto Gianluca Mancini e il tecnico Ivan Juric.

Clima teso negli spogliatoi della Roma

Nel match perso per 5-1 contro la Fiorentina, l’ambiente interno alla Roma si è mostrato estremamente teso. Durante l’intervallo, nei corridoi dello stadio Franchi, è esploso un alterco tra il vice capitano Gianluca Mancini e l’allenatore Ivan Juric. Testimoni presenti riferiscono che la lite avrebbe raggiunto livelli tali da sfociare in un “contatto fisico”, a dimostrazione di un clima interno ormai compromesso.

Sostituzioni anticipate e tentativo di scossa

La difficoltà della squadra è emersa già al 32’ del primo tempo, quando Juric ha operato due sostituzioni anticipate. Bryan Cristante e Angelino sono stati richiamati in panchina senza apparenti motivi fisici, sostituiti da Koné e Zalewski. Nel post-partita, Juric ha spiegato: “Ho visto giocatori spaesati, ne ho scelti due per dare la scossa”, evidenziando ulteriormente il disagio all’interno della squadra.

La decisione di Mancini e Cristante nel secondo tempo

In seguito all’alterco con Juric, Mancini non è rientrato in campo nella ripresa, lasciando il posto a Baldanzi. Né lui né Cristante sono rientrati in panchina per assistere al secondo tempo. Entrambi, figure importanti e rispettate all’interno del gruppo, hanno anche evitato il saluto ai tifosi giallorossi presenti in trasferta a Firenze.

Contestazione dei tifosi a Termini

L’episodio ha portato a una forte contestazione dei tifosi della Roma: la squadra è stata accolta nella notte da un gruppo di sostenitori alla stazione Termini, dove si è svolto un confronto acceso. La situazione mette in discussione il futuro di Juric sulla panchina romanista, con possibili sostituti come Daniele De Rossi, Claudio Ranieri e Massimiliano Allegri in lizza per subentrare.