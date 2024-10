Castelfranco Veneto: il nonno balla al funerale per ricordare il nipote Kevin, 15enne morto in un incidente sulla strada per la scuola

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il nonno di Kevin, morto a soli quindici anni in un incidente stradale mentre andava a scuola, ha ballato un’ultima volta in suo onore, ricordando la passione per il ballo condivisa con il nipote.

Un incidente fatale sulla strada per la scuola

La tragedia è avvenuta il 25 ottobre, quando Kevin era in sella alla sua Vespa 50 special azzurra diretto all’istituto agrario Sartori di Castelfranco Veneto. Il giovane ha perso il controllo del mezzo dopo che un’auto, svoltando, gli ha tagliato la strada. L’incidente non ha lasciato scampo al ragazzo, suscitando un’ondata di dolore nella comunità.

L’ultimo ballo per Kevin

Dopo il funerale, il nonno di Kevin, a cui il ragazzo era molto legato, ha deciso di ricordarlo con un ballo. La passione per il ballo, infatti, era un legame speciale tra i due, che spesso trascorrevano insieme momenti di allegria e spensieratezza. Alcune volte, il 15enne aveva anche portato il nonno con sé in discoteca. Durante il suo ballo solitario davanti alla bara, amici e familiari presenti hanno accompagnato il gesto con un lungo applauso.

Le parole del nonno e la commozione della comunità

In una lettera, il nonno ha ricordato l’affetto che lo legava a Kevin: “Tutte le sere passavi a salutarmi per parlare della tua vita e delle tue aspirazioni,” ha scritto. “Quanta musica techno mi hai fatto scoprire. La ballavo e non sentivo stanchezza.” La famiglia, conosciuta in zona per un’azienda edile, è stata supportata da almeno 1500 persone che hanno partecipato al funerale, accogliendo la bara all’esterno della chiesa.

L’omelia è stata officiata da don Andrea Caratozzolo, parroco di Salvatronda, e numerose dediche sono state lette in onore di Kevin.