San Giuseppe Vesuviano, scontro tra due auto, perde la vita bimba di 5 anni

Una bambina di cinque anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 ottobre a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli.

La tragedia in via Armando Diaz

Lo scontro tra due auto è avvenuto lungo via Armando Diaz. La piccola ha subito lesioni gravissime e, nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, non è stato possibile salvarla. Le autorità hanno avviato una dettagliata ricostruzione della dinamica per chiarire le cause dell’incidente.