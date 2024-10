Si schianta con la moto contro un tir, muore sul colpo Bruno Barbagallo, aveva 34 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Bruno Barbagallo, 34 anni, ha perso la vita in un incidente motociclistico ieri pomeriggio, martedì 29 ottobre, ad Aci Sant’Antonio, nel catanese.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto lungo la circonvallazione di Aci Sant’Antonio. Secondo le prime ricostruzioni, Barbagallo avrebbe perso il controllo della moto mentre si trovava in prossimità di un camion che, in quel momento, stava effettuando una manovra sulla carreggiata. L’impatto, estremamente violento, è stato fatale per il giovane motociclista, deceduto sul colpo.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, tra cui i carabinieri e la polizia locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica e hanno gestito il traffico, rallentato per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada.

La comunità piange la scomparsa di Barbagallo

La morte di Bruno Barbagallo ha suscitato profonda commozione nella comunità di Aci Sant’Antonio. Il sindaco Quintino Rocca ha espresso il proprio cordoglio: “Siamo un paese lacerato dal dolore e dalla rabbia. Non possiamo fare altro che stringerci attorno allo strazio della famiglia. Addio Bruno.“