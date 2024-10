Francesco Totti e il flirt con Maria Luisa Jacobelli, Noemi Bocchi spiazza tutti, “Non teme paragoni con altre donne”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Le recenti immagini di Francesco Totti e Maria Luisa Jacobelli all’uscita di un hotel hanno riacceso i gossip, ma Noemi Bocchi sembra non farsi influenzare dalle voci.

Gli scatti che hanno alimentato il gossip

Le foto di Francesco Totti e Maria Luisa Jacobelli sono rapidamente circolate, suscitando speculazioni sul loro rapporto. Dopo la conferma di una presunta liaison tra i due, il magazine Chi ha seguito gli sviluppi osservando da vicino la reazione di Noemi Bocchi, compagna di Totti da tre anni. La coppia, fotografata a Miami per un torneo di padel organizzato da Alessandro Moggi, appare serena e affiatata nonostante i pettegolezzi.

La coppia a Miami per il padel

Dopo il clamore mediatico, Totti e Noemi si trovano a Miami per partecipare al torneo di padel, un evento importante per il campione e per il pubblico. Le immagini li ritraggono sorridenti, sia durante il torneo che a cena. Come riportato da Chi, Noemi sembra ormai abituata alle voci di corridoio che circondano Totti e appare tranquilla, senza timori di confronti. “Noemi non teme paragoni con altre donne,” riporta la rivista, sottolineando l’equilibrio della coppia.

Le accuse a Maria Luisa Jacobelli

In una nota pungente, il magazine Chi avanza una critica verso Maria Luisa Jacobelli, insinuando che l’interesse mediatico sia per lei un obiettivo. “Non è nuova a flirt con calciatori e successive confessioni,” commenta il magazine, alludendo al suo passato con Mbappè. Questa frecciatina sembra voler difendere Totti e proteggere l’immagine della sua attuale relazione.

Un amore solido dopo tre anni

La storia tra Totti e Noemi Bocchi continua nonostante i gossip, nata dopo la fine del matrimonio dell’ex calciatore con Ilary Blasi. A detta di Chi, Noemi avrebbe ridato a Totti una stabilità che si era persa, mentre il processo di separazione tra Totti e Ilary continua, con accuse reciproche di tradimento come tema centrale.