Neonata trovata morta nel water di un pub: madre 29enne fermata, “Negava di essere incinta”

In un drammatico caso avvenuto a Piove di Sacco (Padova), una neonata è stata rinvenuta priva di vita nel water di un appartamento, portando all’arresto della madre 29enne per presunto omicidio aggravato.

Il ritrovamento e l’intervento dei soccorsi

Il ritrovamento della neonata è avvenuto nel bagno di un appartamento al primo piano di uno stabile che ospita anche un night club. I soccorritori del Suem, intervenuti dopo la chiamata della madre, hanno trovato la piccola nel water, in un bagno allagato, suggerendo che lo sciacquone fosse stato azionato più volte. I sanitari hanno immediatamente avvisato i carabinieri, che ora indagano sul caso.

La madre fermata e le indagini in corso

La madre della neonata, una donna di 29 anni proveniente dalla Puglia e residente da pochi mesi a Piove di Sacco, è stata fermata con l’accusa di omicidio aggravato e si trova ora piantonata in ospedale. Le prime indagini indicano che la donna potrebbe aver partorito da sola in casa, per poi contattare alcune colleghe. Un’autopsia stabilirà se la neonata sia nata viva e chiarirà la dinamica esatta del decesso.

Testimonianze e sorveglianza

I carabinieri hanno ascoltato numerosi testimoni, inclusi l’attuale e il precedente gestore del locale e le colleghe della madre, alcune delle quali abitavano nello stesso appartamento. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso alcune donne che, poco prima dell’arrivo dell’ambulanza, lasciavano l’edificio con valigie, accompagnate da un uomo.

L’ex proprietario del locale ha riferito di essersi accorto della gravidanza, che la donna negava attribuendola a problemi di salute: «Mi ero accorto della gravidanza, anche se lei negava», ha dichiarato.