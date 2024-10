Pietro Genuardi, l’annuncio choc, “Sono malato, sto facendo chemio. Lascio Il Paradiso delle signore”

0 Condivisioni Facebook Twitter

L’attore Pietro Genuardi, noto per il suo ruolo di Armando Ferraris nella soap Il Paradiso delle Signore, ha rivelato di essere affetto da una malattia del sangue che richiederà cure intensive. In un post su Instagram, Genuardi, 62 anni, ha informato i fan che lascerà temporaneamente il set per concentrarsi sul trattamento medico.

La difficile decisione di lasciare il set

Dopo anni sul set, la decisione di allontanarsi dal ruolo è stata difficile per Genuardi. Tuttavia, le sue priorità ora sono la salute e le cure, un percorso che si prospetta impegnativo. L’attore ha spiegato come questo annuncio abbia colto di sorpresa il pubblico, poiché aveva preferito mantenere il silenzio fino ad oggi.

Gratitudine all’ospedale Umberto Primo di Roma

Nel suo messaggio ai fan, Genuardi ha descritto l’ultimo mese come “molto complesso”. “Purtroppo sono vittima di una patologia grave del sangue che richiederà un lungo periodo di cure, culminando con un trapianto di midollo”, ha scritto. Ha ringraziato pubblicamente il dipartimento di oncoematologia dell’ospedale Umberto Primo di Roma e il personale sanitario che lo sta seguendo, in particolare il professor Martelli, la dottoressa Minotti, la dottoressa Carmosino e il professor Breccia Bianca. “La loro tempestività ha evitato un esito drammatico della patologia”, ha dichiarato.

Il supporto della famiglia e l’affetto dei fan

Genuardi ha anche dedicato un pensiero alla famiglia e ai colleghi che gli sono stati vicini. “Grazie a mia moglie Linda, a mio figlio Jacopo e a mio padre. Tornerò più forte grazie all’amore e al sostegno di tutti voi”, ha concluso l’attore.