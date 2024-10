Flavio Briatore e l’ex Heidi Klum sempre più intimi, Elisabetta Gregoraci reagisce così

0 Condivisioni Facebook Twitter

Gli ex compagni Flavio Briatore e Heidi Klum hanno inaugurato un nuovo Crazy Pizza a New York. Questa apertura segna un’espansione significativa per il brand di Briatore, già presente a Londra, Milano, Saint Tropez, Monte Carlo e Napoli. La serata di inaugurazione, curata da Klum, ha attirato molti influencer e amici della modella che hanno condiviso immagini e video dell’evento sui loro profili social.

La nuova pizza americana

Oltre alle pizze classiche, il menu del Crazy Pizza di New York include proposte originali come la controversa pizza con ananas, prosciutto cotto e peperoncino verde, che ha suscitato curiosità e qualche critica tra i puristi.

La reazione di Elisabetta Gregoraci

L’intesa professionale tra Briatore e Klum potrebbe aver attirato l’attenzione di Elisabetta Gregoraci, ex moglie dell’imprenditore. La Gregoraci non ha commentato né interagito sui social con i post legati all’inaugurazione di Crazy Pizza, un comportamento insolito considerando la sua attiva presenza online e l’abituale interazione con i profili di Briatore e del figlio Nathan Falco.

Il legame con la figlia Leni e l’ex compagna Klum

Briatore e Klum hanno mantenuto una relazione amichevole negli anni, anche per il bene della figlia Leni, nata nel 2004. Sebbene la ragazza sia stata adottata e cresciuta dal cantante Seal, Briatore e Leni hanno instaurato un rapporto positivo. “La adoro e sono orgoglioso di lei,” ha dichiarato l’imprenditore, sottolineando che, sebbene non sia stato parte della sua quotidianità, stima la figlia per il suo carattere indipendente e determinato.

Nathan Falco e il rapporto con la sorella

Nathan Falco, figlio di Briatore e della Gregoraci, ha scoperto dell’esistenza di Leni da adolescente. I due ragazzi hanno poi coltivato un rapporto autonomo e si seguono anche su Instagram. Briatore ha raccontato come Nathan abbia dimostrato maturità nell’accogliere il legame con la sorella. “Era già contento di avere una sorella, e questo mi ha reso felice,” ha affermato.